ЗСУ знищили катер під час висадки окупантів

Українські захисники знищили російський катер “Тунець” в Чорному морі. Під час операції було ліквідовано 6 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Telegram-канала Військово-Морських сил Збройних сил України.
“В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець”, – пояснили в ВМС ЗС України.
За їх даними, в ході спецоперації ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.
Окупанти зробили спробу висадки групи військових в північно-західній частині Чорного моря, але у нас е БпЛА "Bayraktar", який це все присік та знищив катер типу КС-701 "Тунець", та 6 окупантів. Ще 2 стали трисотими.https://t.co/PQtiV5MUUL pic.twitter.com/8puQBaqbiv— 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) September 3, 2023