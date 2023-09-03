ЗСУ знищили катер під час висадки окупантів

Українські захисники знищили російський катер “Тунець” в Чорному морі. Під час операції було ліквідовано 6 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-канала Військово-Морських сил Збройних сил України.

“В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець”, – пояснили в ВМС ЗС України.

За їх даними, в ході спецоперації ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.