Суспільство

ЗСУ знищили 19 окупантів в Оленівці

29 Лютого 2024 08:23
читать на русском →
зсу
ЗСУ / Getty Images

Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

“За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу”, – підкреслили у Генштабі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Лютого 2024 11:34

ЗСУ знищили ще два російські Су-34
29 Лютого 2024 11:30

СБУ затримала жінку, яка допомагала наводити ракети на Харків
29 Лютого 2024 10:46

У чергах на польському кордоні перебуває близько 2200 вантажівок
29 Лютого 2024 10:17

“Якщо все добре, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?”, – Буданов про звільнення Залужного
29 Лютого 2024 10:05

Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблий
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки