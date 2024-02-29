ЗСУ знищили 19 окупантів в Оленівці

Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

“За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу”, – підкреслили у Генштабі.