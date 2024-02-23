Суспільство

ЗСУ збили розвідувальний російський літак А-50

23 Лютого 2024 20:18
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літак, зсу
Літак А-50 / Рос.ЗМІ

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив збиття ще одного російського літака А-50.

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” в Фейсбук.


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