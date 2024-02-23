ЗСУ збили розвідувальний російський літак А-50

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив збиття ще одного російського літака А-50.
Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” в Фейсбук.
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив збиття ще одного російського літака А-50.
Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” в Фейсбук.
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