        Суспільство

        ЗСУ вдарили по Тамбовській області РФ, перекачування нафти нафтопроводом “Дружба” зупинено, — Генштаб

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2025 17:13
        читать на русском →
        Дим після вибуху / Фото ілюстративне: Соцмережі
        У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції “Нікольске”, розташованій у Тамбовській області РФ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        “У результаті влучання на об’єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом “Дружба” повністю зупинено”, — йдеться в повідомленні.

        Лінійно-виробнича диспетчерська станція “Нікольске” є частиною економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

        ЛВДС “Нікольське” / Фото: Соцмережі

