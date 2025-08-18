ЗСУ вдарили по Тамбовській області РФ, перекачування нафти нафтопроводом “Дружба” зупинено, — Генштаб

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції “Нікольске”, розташованій у Тамбовській області РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“У результаті влучання на об’єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом “Дружба” повністю зупинено”, — йдеться в повідомленні.

Лінійно-виробнича диспетчерська станція “Нікольске” є частиною економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.