ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині (відео)

У п’ятницю, 1 вересня, Збройні сили України завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів супротивника, розташованих у Доломітному Донецької області, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
“Близько 9:00 ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів окупантів у селищі Доломітне в Донецькій області”, – йдеться в повідомленні.
Близько 9:00 ЗСУ завдали успішного удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів у Доломітному Донецької області. pic.twitter.com/mMHKi98UiF— UA_StratCom (@StratCom_AFU) September 1, 2023