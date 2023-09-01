Суспільство

ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині (відео)

1 Вересня 2023 18:50
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війна

У п’ятницю, 1 вересня, Збройні сили України завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів супротивника, розташованих у Доломітному Донецької області, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Близько 9:00 ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів окупантів у селищі Доломітне в Донецькій області”, – йдеться в повідомленні.


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