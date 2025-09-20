ЗСУ завдали ударів по нафтопереробних заводах у Саратові та Самарі – Генштаб

У ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили кілька стратегічних об’єктів Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними військових, ціллю став Саратовський нафтопереробний завод, який забезпечує близько 2,54% від загального обсягу нафтопереробки РФ — понад 7 млн тонн нафти щорічно. У районі заводу зафіксовані вибухи та масштабна пожежа.
Також уражено Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, який щороку переробляє понад 8,8 млн тонн нафти. На об’єкті підтверджено вибухи та займання, деталі уточнюються.
Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали вогневого ураження по лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара» у населеному пункті Просвєт Самарської області. Це стратегічна виробнича станція, де формується експортний сорт нафти Urals, що становить до 50% російського експорту.
У Генштабі наголосили, що всі уражені об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил РФ, а удари по них спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу агресора та підрив його логістичних можливостей у сфері нафтопереробки.
«Сили оборони України системно реалізують заходи для послаблення забезпечення російської армії паливно-мастильними матеріалами. Далі буде», – йдеться у повідомленні.