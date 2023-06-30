Суспільство

ЗСУ закріплюються на кількох напрямках – Генштаб

30 Червня 2023 10:07
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зсу, генштаб

Українські бійці мали частковий успіх та закріплюються на кількох напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують ведення  наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни зазнають значних втрат.

На напрямку Привілля – Залізнянське захисники також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. 

На флангах міста Бахмут українські бійці продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Ворог чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.


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