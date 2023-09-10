Політика

ЗСУ зайняли частину Опитного

10 Вересня 2023 17:58
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авдіївка

Збройні сили України зайняли частину селища Опитне на південь від Авдіївки в Донецькій області – про це заявив в ефірі національного телемарафону очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, ситуація навколо Авдіївки загалом залишається «дуже напруженою».

«Ворог тисне з півночі від міста (Авдіївки). З півдня, в районі Опитного, ми всі бачимо, що маємо успіх, і він, на мій погляд, дуже суттєвий», – сказав він.

Барабаш висловив думку, що російські війська «проспали» південний напрямок біля Авдіївки:

«Вони (російські військові) вели дві доби тому дуже потужні активності на півночі від міста. І саме в цей час, коли вони були сконцентровані на півночі від міста в своїх штурмових діях, хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного все-таки зайняли, закріпились. Ведуться вже бої в самому населеному пункті. Сподіваємося, що найближчим часом село Опитне буде повністю під контролем ЗСУ».


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