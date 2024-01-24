ЗСУ за добу знищили 61 артилерійську систему росіян, – Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 61 артсистему, 49 автомобілів та 37 безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу- близько 378 660 (+840) осіб ліквідовано;
- танків – 6227 (+13) од.;
- бойових броньованих машин – 11 579 (+31) од.;
- артилерійських систем – 9008 (+61) од.;
- РСЗВ – 971 (+1) од.;
- засоби ППО – 659 (+2) од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37) од.;
- крилатих ракет – 1842 (+22) од.;
- кораблів/катерів – 23 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005 (+49) од.;
- спеціальної техніки – 1416 (+7) од.