ЗСУ вперше збили іранський ударний дрон Mohajer-6

Сьогодні українські зенітники вперше збили ударний безпілотник Mohajer-6 іранського виробництва. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, і проілюстрували заяву відео зі збитим дроном.

“Mohajer-6” призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Він може нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

За даними ЗСУ, початок виробництва цього БпЛА припадає на 2017 рік.

“Mohajer-6” має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.