ЗСУ вночі знищили чотири “шахеди”

У ніч на 1 березня 2024 року Росія завдала по Україні удару п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 та чотирма ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили чотири “шахеди”.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ракетами росіяни атакували з окупованої Донеччини і Бєлгородської області, а дронами — з районів Приморсько-Ахтарська та Курська, РФ.

“В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 “шахеди” у межах Харківської та Дніпропетровської областей”, — йдеться у повідомленні.