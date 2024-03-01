Суспільство

ЗСУ вночі знищили чотири “шахеди”

1 Березня 2024 09:51
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дрони
Іранський дрон / Getty Images

У ніч на 1 березня 2024 року Росія завдала по Україні удару п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 та чотирма ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили чотири “шахеди”.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ракетами росіяни атакували з окупованої Донеччини і Бєлгородської області, а дронами — з районів Приморсько-Ахтарська та Курська, РФ.

“В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 “шахеди” у межах Харківської та Дніпропетровської областей”, — йдеться у повідомленні.


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