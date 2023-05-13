ЗСУ відбили 40 атак, а в Бахмуті перейшли в наступ – Генштаб

Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Бахмут та Біла Гора. В свою чергу, ЗСУ окрім веденням позиційної оборони також проводять і активні наступальні дії.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Авдіївка. Обстріляв з артилерії також Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали і населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському і Лиманському напрямках протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни лише обороняються.

Окупанти тиснуть на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету РФ. Вони беруть участь в принизливих допитах та знущаються над цивільними.

У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь.