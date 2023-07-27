ЗСУ успішно просуваються на сході – Генштаб

Водночас, за словами речника Генштабу, окупанти чинять потужний опір.

Українська армія має успіхи на сході, зокрема Збройні сили України просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону у четвер, 27 липня.

“Українські війська продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту: на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, працюють артилерією по виявлених цілях противника. У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, – заявив він.

Водночас, за його словами, окупанти чинять потужний опір, здійснють переміщення підрозділів, активно застосовують резерви.