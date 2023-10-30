Суспільство

ЗСУ уразили стратегічний об’єкт системи ППО росіян у Криму

30 Жовтня 2023 11:12
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війна, крим

Українські військові уразили стратегічний об’єкт системи ППО росіян у Криму в ніч проти понеділка, 30 жовтня, а 25 жовтня — знищили зенітну ракетну систему С-400 біля окупованого Луганська.

Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Успішна атака на об’єкт системи ППО відбулася на західному узбережжі півострова. Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що в Оленівці вдарили по ракетно-зенітному полку ППО Міноборони РФ й нібито поранені 17 військових.

Також у ЗСУ підтвердили знищення ЗРК С-400. 25 жовтня російські пропагандисти почали публікувати фото фрагментів розгінних блоків американських ракет ATACMS на тимчасово окупованій території селища Білоріченський Луганської області. Вони стверджували, що «збили перші дві», але в Повітряних силах наголосили, що доказів недостатньо.


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