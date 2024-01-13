Політика

ЗСУ: У ніч на 13 січня зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника

13 Січня 2024 10:58
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ппо

У ніч на 13 січня 2023 року противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

Про це йдеться у зведенні Повітряних Сил ЗСУ.

За даними військових, усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;
  • 3 ударні БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області;
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);
  • 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – рф.;
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянської область –рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

  • 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

“Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби”, – підкреслюється у зведенні.

Крім того, повідомляють в ПС ЗСУ, “«нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди!”

“Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики»”, – рекомендують військові.


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