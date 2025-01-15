Почалася зустріч Зеленського й Туска у Варшаві (відео)

Сьогодні, 15 січня у Варшаві зустрілися Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональдом Туском. Від початку повномасштабного вторгнення Зеленський вже втретє відвід Польщу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Речник українського президента Сергій Никифоров раніше повідомляв, що Зеленський зранку 15 січня прибув до Польщі задля зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президентом країни Анджеєм Дудою. Також відомо про заплановану зустріч Володимира Зеленського з українською громадою та інші заходи.

Відомо, що це вже третій візит Зеленського до Польщі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про мету візиту президента Україні до Польщі повідомив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Війна, зброя, санкції, історія, послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни. Слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім”, – написав Єрмак.