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Der Spiegel: Давос боїться війни
15 Січня 2025 14:33
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Зруйнований росіянами Торецьк / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Зруйнований росіянами Торецьк / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Доповідь про глобальні ризики задає тон Всесвітньому економічному форуму в Давосі. Однак економічні питання практично відійшли на задній план, опитані експерти бачать найбільший ризик у збройних конфліктах. 

Щороку глави компаній, представники урядів, професори та знаменитості збираються на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Перед цим організатори складають Звіт про глобальні ризики – і запитують експертів із бізнесу, політики та науки про найбільші ризики для світу.

Результат не надто тішить. Цього року в центрі уваги опинилися не економічні ризики, як-от економічний спад, а насамперед міждержавні конфлікти, пише Der Spiegel.

Автори доповіді очікують “дедалі більш розколотий глобальний ландшафт, у якому ескалація геополітичних, екологічних, соціальних і технологічних викликів загрожує стабільності та прогресу”.

Згідно з результатами дослідження, опитані експерти вважають збройні конфлікти на державному рівні найбільшим глобальним ризиком на 2025 рік.

Майже чверть (23%) респондентів оцінюють їх як найбільшу проблему. На другому місці – екстремальні погодні явища (14%). Учасники також побоюються геоекономічної конфронтації (8%). Це можуть бути, наприклад, торгові війни, які вважаються дедалі ймовірнішими після тарифних погроз майбутнього президента США Дональда Трампа.

До найчастіше згадуваних ризиків також відносяться дезінформація, яка може вплинути на вибори або конфлікти, а також посилення соціального розколу. На відміну від цього, лише 5% респондентів вважають економічний спад найбільшим ризиком.

Прогноз на найближчі 10 років відрізняється. Тут на перший план виходять екологічні ризики. До них належать екстремальні погодні явища, втрата біорізноманіття або брак природних ресурсів. Майже дві третини учасників очікують “неспокійних” або “бурхливих” часів у період до 2035 року.

За даними Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), для складання Global Risk Report 2024 було опитано близько 900 експертів із глобальних ризиків, осіб, які ухвалюють політичні рішення, і керівників галузей. Опитування проводили в період із вересня до жовтня.

“Зростання геополітичної напруженості, зниження рівня довіри у світі та кліматична криза чинять на глобальну систему такий тиск, якого не було ніколи раніше”, – каже керуючий директор ВЕФ Мірек Душек.

Особи, які ухвалюють рішення, стоять перед вибором: “зміцнювати співробітництво і стійкість або боротися зі зростаючою нестабільністю”, що відповідає девізу цьогорічного Форуму, який пропагує “Співпраця для розумної епохи”.

ВЕФ проходить з 20 по 24 січня в Давосі, у Швейцарських Альпах. Загалом очікується майже 3 000 гостей, включно з главами держав і урядів. Майбутній президент США Дональд Трамп не буде присутній на зустрічі, але очікується, що він приєднається до неї через відеозв’язок.


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