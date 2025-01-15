Росія готувала “повітряний терор” у всьому світі, – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада РФ готувала теракти проти авіакомпаній по всьому світу.

“Росія планувала повітряний терор – і не тільки проти Польщі, але також проти авіаліній у всьому світі”, – сказав Туск.

Влада європейських країн протягом багатьох місяців підозрює Росію в підготовці та здійсненні диверсій проти об’єктів критичної інфраструктури. Ці підозри посилилися після пошкодження кабелів у Балтійському морі між Естонією та Фінляндією – їх навмисно пошкодило судно, яке входить до тіньового флоту РФ, що займається постачанням нафти в обхід санкцій.