Політика

Росія готувала “повітряний терор” у всьому світі, – Туск
15 Січня 2025 16:10
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: AP
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: AP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада РФ готувала теракти проти авіакомпаній по всьому світу.

“Росія планувала повітряний терор – і не тільки проти Польщі, але також проти авіаліній у всьому світі”, – сказав Туск.

Влада європейських країн протягом багатьох місяців підозрює Росію в підготовці та здійсненні диверсій проти об’єктів критичної інфраструктури. Ці підозри посилилися після пошкодження кабелів у Балтійському морі між Естонією та Фінляндією – їх навмисно пошкодило судно, яке входить до тіньового флоту РФ, що займається постачанням нафти в обхід санкцій.


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