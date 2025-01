SpaceX запустила ракету з двома комерційними апаратами, які здійснять посадку на Місяць

Компанія SpaceX запустила зі стартового майданчика Космічного центру імені Кеннеді у Флориді ракету Falcon 9 із двома апаратами, які здійснять посадку на Місяць.

Один із відправлених у космос апаратів належить американській компанії Firefly. Він називається Blue Ghost. Firefly – це підрядник NASA і учасник програми Artemis, у рамках якої космічне агентство США збирається знову відправити астронавтів на Місяць.

Другий апарат під назвою Resilience виробила японська компанія Ispace. У 2023 році Ispace вже намагалася посадити модуль на Місяць, проте тоді він не зміг здійснити м’яку посадку через нестачу палива і розбився. Нова місія покликана виправити помилки першого запуску.

У разі успіху місії це буде перший комерційний запуск на Місяць, підкреслюють у NASA.

Falcon 9 launches two lunar landers to the Moon for @Firefly_Space and @ispace_inc pic.twitter.com/Jrb8MZcycp