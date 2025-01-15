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SpaceX запустила ракету з двома комерційними апаратами, які здійснять посадку на Місяць
15 Січня 2025 15:28
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Запуск ракети Falcon 9 / Фото: SpaceX
Запуск ракети Falcon 9 / Фото: SpaceX

Компанія SpaceX запустила зі стартового майданчика Космічного центру імені Кеннеді у Флориді ракету Falcon 9 із двома апаратами, які здійснять посадку на Місяць.

Один із відправлених у космос апаратів належить американській компанії Firefly. Він називається Blue Ghost. Firefly – це підрядник NASA і учасник програми Artemis, у рамках якої космічне агентство США збирається знову відправити астронавтів на Місяць.

Другий апарат під назвою Resilience виробила японська компанія Ispace. У 2023 році Ispace вже намагалася посадити модуль на Місяць, проте тоді він не зміг здійснити м’яку посадку через нестачу палива і розбився. Нова місія покликана виправити помилки першого запуску.

У разі успіху місії це буде перший комерційний запуск на Місяць, підкреслюють у NASA.


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