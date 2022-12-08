Техно

ЗСУ прийняли на озброєння нову цифрову систему управління військами

8 Грудня 2022 13:55
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зсу, Резніков

ЗСУ прийняли на озброєння цифрову систему управління військами “Дзвін-АС”, повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Рєзніков.

“Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні. Наразі всі формальні процедури завершені, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і працюватиме на користь Збройних Сил”, – зазначив Резніков.

Також Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо комплексу програмного забезпечення “Інтеграційна платформа Дельта”. Наразі її відправлять на державні випробування.

За словами Резнікова, йдуть випробування цілої низки програмних продуктів, які “забезпечують ситуаційну поінформованість та управління на оперативному та тактичному рівнях”.


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