Суспільство

ЗСУ просуваються на Запоріжжі та в районі Бахмута – ISW

12 Вересня 2023 07:32
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запоріжжя, зсу

11 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією українських військових, за останній тиждень звільнено 2 квадратних кілометри території на бахмутському напрямку та досягнуто успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) оперативному напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра. 

Окрім цього, начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські війська змінюють тактику і “масово” використовують безпілотники. 

Водночас, російські війська 11 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просунулися на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська досягли успіхів поблизу лісосмуги на північний схід від Синьківки.


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