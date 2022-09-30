Політика

ЗСУ практично замкнули кільце навколо Лимана

30 Вересня 2022 07:27
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ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні про події на фронті 29 вересня цитує численні повідомлення російських “військових блогерів” (які підтримують вторгнення та отримують інформацію від джерел на місцях боїв) про те, що Збройні сили України практично завершили оточення Лимана.

Як пишуть експерти інституту з посиланням на дані популярних російських телеграм-каналів, українські війська прорвали оборону і зуміли перекрити дорогу, яка залишалася останнім шляхом постачання угрупування армії РФ, що діє в Лимані. Кореспонденти називають ситуацію в цьому районі “вкрай складною”.

У зведенні цитується ще один блогер, за словами якого ЗСУ ведуть наступ на Лиман із трьох сторін. Це джерело також пише про те, що дорогу з міста до Сватового перекрито.

При цьому старший співробітник Інституту зовнішньої політики у Вашингтоні Роб Лі пише про ситуацію в Лимані, що “кишеня”, “ймовірно, може обрушитися сьогодні ввечері або завтра, що кине тінь на оголошення про анексію”. (Лі має на увазі заплановане на п’ятницю підписання договору про “приєднання” до Росії чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької; виступ Путіна з цього приводу та мітинг на Червоній площі).

На думку Лі, “Росія стикається з нестачею живої сили та нестачею резервів на Донбасі”. “Якщо вона втратить сили в Лиманській кишені, це може призвести до подальшого просування України в глиб Донбасу”, – вважає військовий експерт.


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