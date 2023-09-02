ЗСУ потопили 7 човнів російських диверсантів

За словами речника Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, на південному фронті бойових дій підрозділи ЗСУ за добу знищили сім ворожих човнів, які використовували російські диверсанти.

“Щоразу, намагаючись розвідати, що коїться на лівобережжі, ворог висилає свої диверсійно-розвідувальні групи на човнах. Минулої доби мінус сім таких човнів у окупанта. Тобто щоразу, коли група противника виїжджає на завдання, вона більше не повертається”, – Заявила вона в ефірі “Еспресо TV”.

Водночас Гуменюк повідомила, що українці відкидають супротивника на Херсонщині на лівому березі Дніпра, звідки росіяни намагаються обстрілювати звільнене правобережжя. “Спроби ворога підійти ближче, щоб бити правобережжям, фактично припинилися. Тому що, намагаючись туди посунутися, вони наражають себе на небезпеку”, – зазначила вона.