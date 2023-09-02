Суспільство

ЗСУ потопили 7 човнів російських диверсантів

2 Вересня 2023 15:05
читать на русском →
втрати ворога

За словами речника Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, на південному фронті бойових дій підрозділи ЗСУ за добу знищили сім ворожих човнів, які використовували російські диверсанти.

“Щоразу, намагаючись розвідати, що коїться на лівобережжі, ворог висилає свої диверсійно-розвідувальні групи на човнах. Минулої доби мінус сім таких човнів у окупанта. Тобто щоразу, коли група противника виїжджає на завдання, вона більше не повертається”, – Заявила вона в ефірі “Еспресо TV”.

Водночас Гуменюк повідомила, що українці відкидають супротивника на Херсонщині на лівому березі Дніпра, звідки росіяни намагаються обстрілювати звільнене правобережжя. “Спроби ворога підійти ближче, щоб бити правобережжям, фактично припинилися. Тому що, намагаючись туди посунутися, вони наражають себе на небезпеку”, – зазначила вона.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Вересня 2023 19:00

Гаряче було на трьох напрямках, відбулось понад 15 бойових зіткнень – Генштаб
2 Вересня 2023 20:18

Другим ударом по м. Середина-Буда окупанти вбили слідчого поліції
2 Вересня 2023 20:08

Краматорськ потрапив під вогонь із РСЗВ
2 Вересня 2023 18:13

Протягом доби на Таврійському напрямку знищено 5 складів боєприпасів ворога
2 Вересня 2023 16:07

Магучіх не було рівних на етапі Діамантової ліги
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки