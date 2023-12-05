ЗСУ отримали нові наземні дрони для випробувань

ЗСУ отримали нові наземні дрони для випробування на передовій.

Про це повідомляє Defence Express.

Компанія “Українська бронетехніка” передала Збройним Силам України для випробування на передову роботизовану платформу AGEMA. Платформа була розроблена компанією Milanion з ОАЕ, а “Українська бронетехніка” адаптувала її для використання в українських умовах та вносить свої доопрацювання.

Мета випробувань роботизованої платформи AGEMA на передовій – оцінити її можливості у реальних умовах бойових дій. За результатами випробувань українські військові вирішуватимуть, чи потрібно вносити до платформи якісь доопрацювання і, якщо так, то на яких потужностях їх проводити: або в Україні, або відправляючи партнерам із Milanion

Платформа AGEMA важить 602 кілограми та оснащена двигуном внутрішнього згоряння потужністю 40 кінських сил. Вона може перевозити до 622 кілограмів вантажу суходолом, до 330 кілограмів вантажу по воді або буксирувати вантаж вагою до 544 кілограмів.

AGEMA 8×8 здатна пересуватися суходолом зі швидкістю до 29 км/год, а по воді – до 5 км/год. Вона може бути використана для виконання різних завдань, таких як логістична підтримка, розвідка, евакуація поранених, запуск або боротьба з безпілотними літальними апаратами, забезпечення стільникового зв’язку та виконання гуманітарних функцій.