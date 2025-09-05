ЗСУ отримали другий підземний шпиталь

Група Metinvest передала українським військовим другий підземний стабілізаційний пункт нового зразка. Він відповідає стандарту NATO Role 2 та дозволяє проводити до трьох операцій одночасно, повідомили в компанії.

Конструкція занурена більш ніж на шість метрів під землю, укріплена та замаскована, що забезпечує захист медперсоналу й поранених навіть у безпосередній близькості до лінії бойових дій.

Стабпункт складається з чотирьох сталевих модулів загальною площею 350 кв. м. У ньому облаштовано операційний блок, приміщення для стабілізації, робочу зону та кімнату відпочинку для медиків.

Стабілізаційний пункт / Фото: Метінвест

Шпиталь обладнано сучасною технікою — від інфузійних помп і дефібриляторів до рентген-апаратів і кисневих концентраторів. Також є автономні системи водопостачання, електроживлення, вентиляції, каналізації та клімат-контролю.

Проєкт реалізовано коштом Metinvest, інвестиції перевищили 21 млн грн. Медичну допомогу тут надають 20 спеціалістів — хірурги, анестезіологи, медсестри та санітари.

У компанії зазначають, що стабпункт збудований із урахуванням досвіду експлуатації першого підземного шпиталю, який уже врятував понад 6 тисяч життів. Наразі обговорюється перспектива впровадження універсальної моделі для масштабування на різних ділянках фронту.