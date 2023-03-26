ЗСУ на чотирьох напрямках відбили понад 50 атак, – Генштаб

Противник намагався наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, проте завдяки професійним і злагодженим діям ЗСУ вдалося відбити понад 50 ворожих атак.

Про це повідомляють у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На території республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп’янська Харківської області; Макіївки, Невського, Діброви, Білогорівки Луганської області, а також Колодязів, Лимана і Виїмки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. Обстріляв населені пункти Васюківка, Бондарне, Залізнянське, Міньківка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка Запорізької області та Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Антонівка, Благовіщенське і Дніпровське Херсонської області.