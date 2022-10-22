Суспільство

ЗСУ ліквідували вже понад 67 000 окупантів

22 Жовтня 2022 11:35
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генштаб

Збройні сили знищили за добу 320 окупантів, а з початку агресії кількість вбитих загарбників сягнула 67 070 військових.

Генштаб повідомляє про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.10, які орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 67070 (+320) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2579 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5266 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1653 (+5) од,
  • РСЗВ – 373 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 270 (+1) од,
  • гелікоптерів – 243 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 329 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 148 (+1).

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один БпЛА типу “Орлан-10”.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.


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