ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які розстріляли беззбройних воїнів під Авдіївкою

Голова Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, які причетні до розстрілу беззбройних воїнів біля Степового Донецької області.

Барабаш в ефірі телемарафону нагадав, що двоє воїнів здавалися в полон росіянам, оскільки у них закінчився боєкомплект.

“Вони здавалися в полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Усі, хто був там, були ліквідовані”, – зазначив Барабаш.

Раніше команда DeepState виклала відео, на якому видно, як група окупантів розстрілює двох військових під час виходу з бліндажу. На відео видно, що один із військових тримав руки над головою.

Сьогодні Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердило, що відео із розстрілом українських військових – не фейк. Армія РФ справді скоїла цей злочин і вбила двох військових, яких взяла в полон біля Степового Донецької області.