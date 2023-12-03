Політика

ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які розстріляли беззбройних воїнів під Авдіївкою

3 Грудня 2023 11:58
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полон

Голова Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, які причетні до розстрілу беззбройних воїнів біля Степового Донецької області.

Барабаш в ефірі телемарафону нагадав, що двоє воїнів здавалися в полон росіянам, оскільки у них закінчився боєкомплект.

“Вони здавалися в полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Усі, хто був там, були ліквідовані”, – зазначив Барабаш.

Раніше команда DeepState виклала відео, на якому видно, як група окупантів розстрілює двох військових під час виходу з бліндажу. На відео видно, що один із військових тримав руки над головою.

Сьогодні Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердило, що відео із розстрілом українських військових – не фейк. Армія РФ справді скоїла цей злочин і вбила двох військових, яких взяла в полон біля Степового Донецької області.


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