Суспільство

ЗСУ ліквідували ще 800 російських окупантів

28 Січня 2023 11:11
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втрати ворога

Протягом 27 січня Збройні сили ліквідували на території України ще 800 російських загарбників.

Як првідомляють у Генштабі, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3189 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6344 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2188 (+8) од,
  • РСЗВ – 453 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+1) од,
  • гелікоптерів – 284 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу “Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника та 5 районів зосередження його живої сили.


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