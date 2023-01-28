ЗСУ ліквідували ще 800 російських окупантів

Протягом 27 січня Збройні сили ліквідували на території України ще 800 російських загарбників.

Як првідомляють у Генштабі, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3189 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6344 (+4) од,

артилерійських систем – 2188 (+8) од,

РСЗВ – 453 (+1) од,

засоби ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+1) од,

гелікоптерів – 284 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу “Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника та 5 районів зосередження його живої сили.