        Суспільство

        ЗСУ ліквідували 1260 окупантів та майже 500 одиниць автотехніки за добу, — Генштаб

        Галина Шподарева
        17 Червня 2026 07:27
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        Знищений російський бронетранспортер / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищений російський бронетранспортер / Фото: t.me/lost_warinua

        З 16 по 17 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів та вдарили по районах зосередження особового складу росіян. За останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1260 військових.

        Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

        Також за добу ЗСУ знищили:

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        • 6 танків;
        • 7 ББМ;
        • 51 артилерійську систему;
        • 2 РСЗВ;
        • 2052 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 10 наземних роботехнічних комплексів;
        • 486 одиниць автомобільної техніки;
        • 3 одиниці спеціальної техніки.

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