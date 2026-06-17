ЗСУ ліквідували 1260 окупантів та майже 500 одиниць автотехніки за добу, — Генштаб

З 16 по 17 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів та вдарили по районах зосередження особового складу росіян. За останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1260 військових.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Також за добу ЗСУ знищили:
- 6 танків;
- 7 ББМ;
- 51 артилерійську систему;
- 2 РСЗВ;
- 2052 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 10 наземних роботехнічних комплексів;
- 486 одиниць автомобільної техніки;
- 3 одиниці спеціальної техніки.