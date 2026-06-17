ЗСУ ліквідували 1260 окупантів та майже 500 одиниць автотехніки за добу, — Генштаб

З 16 по 17 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів та вдарили по районах зосередження особового складу росіян. За останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1260 військових.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Також за добу ЗСУ знищили:

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