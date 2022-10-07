Політика

ЗСУ цього тижня звільнили 29 населених пунктів – Зеленський

7 Жовтня 2022 22:03
6
війна

Протягом цього тижня Збройні Сили України звільнили понад 770 квадратних кілометрів території України від російських загарбників.

Про це у відозверненні сказав Президент Володимир Зеленський.

“Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів. І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі”, – сказав Президент.

Він подякував захисникам і захисницям, які забезпечують повернення захоплених росією земель.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
усі думки
ТОП-новини
7 Жовтня 2022 21:19
52

“Мені байдуже, що буде з Путіним після перемоги України”. Інтерв’ю Зеленського BBC
7 Жовтня 2022 22:03
6

ЗСУ цього тижня звільнили 29 населених пунктів – Зеленський
7 Жовтня 2022 20:50
134

FT: Українські сили повідомляють про збої Starlink під час наступу
7 Жовтня 2022 20:34
77

ЗМІ: Зеленський і Путін приїдуть на саміт G20
7 Жовтня 2022 20:21
7

МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів
Останні новини
усі новини