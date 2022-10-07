ЗСУ цього тижня звільнили 29 населених пунктів – Зеленський

Протягом цього тижня Збройні Сили України звільнили понад 770 квадратних кілометрів території України від російських загарбників.

Про це у відозверненні сказав Президент Володимир Зеленський.

“Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів. І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі”, – сказав Президент.

Він подякував захисникам і захисницям, які забезпечують повернення захоплених росією земель.