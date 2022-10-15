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ЗС України наближаються до Сєвєродонецька, – ISW

15 Жовтня 2022 09:00
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зсу, ISW

Лише за минулу добу Сили оборони України відбили атаки росіян біля 13 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Російські ЗМІ повідомляли, що українські диверсійно-розвідувальні групи часто обстежують російські позиції біля Золотарівки, що у Сєвєродонецькому районі, на схід від Сіверська.

Експерти з Інституту вивчення війни переконані, що це може вказувати на те, що російські позиції біля Білогорівки можуть бути вразливими.

Головні висновки ISW:

  • Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на північному сході Харківської області на схід від Куп’янська.
  • Російські війська вели обмежені наземні атаки на захід від Кремінної з метою повернення втрачених позицій.
  • З метою відновлення втрачених позицій російські війська здійснили обмежені наземні удари на північному заході Херсонської області.
  • Російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута та Донецька.
  • Російська влада висловила зростаюче занепокоєння з приводу українських ударів по тилу Росії на півдні Донецької області.

19 вересня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Білогорівка на Луганщині повністю зачищена та перейшла під повний контроль ЗСУ.


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