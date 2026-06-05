Зросла кількість жертв удару РФ по підприємству на Київщині: вже четверо загиблих

5 червня російські дрони атакували підприємство на Київщині. Відомо вже про чотирьох загиблих, аварійно-рятувальна операція триває.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

У Броварському районі Київської області під удар потрапило цивільне підприємство харчової промисловості, де під час атаки перебували працівники.

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На території підприємства виникла пожежа адміністративної будівлі. Також частково зруйновано конструкції. За оперативними даними, у будівлі можуть перебувати люди.

Рятувальники вже деблокували двох працівників. На місці працюють екстрені служби, тривають пошуково-рятувальні роботи.