ЗРК “Панцир” пробив стіну будинку під Москвою під час атаки БПЛА

Розгінний блок зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С” пробив стіну житлового будинку в Підмосков’ї під час атаки безпілотників на Москву в ніч на 26 листопада.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на джерела, мер Москви Сергій Собянін

За інформацією джерел Telegram-каналу, о 3:30 в споживчому кооперативі “Сад” у селищі Часци в Кубинці Одинцовського міського округу розгінний блок “Панцира” пробив стіну будинку місцевим жителям.

Пошкоджено двоповерховий дерев’яний будинок. На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Постраждалих немає.