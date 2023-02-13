Суспільство

Зранку ворог знову обстріляв Куп’янськ

13 Лютого 2023 08:33
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хова

Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп’янськ. У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він навів дані, за якими протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів.

“Найбільше постраждали Куп’янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.

У Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік”, – написав Синєгубов у Telegram.


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