Зранку ворог обстріляв Козачу Лопань

За минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Гур’їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп’янського району
ЗСУ відбили впродовж доби 14 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.
“Сьогодні близько 08:00 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає”, – написав Синєгубов в Telegram.
- Вчора о 08:23 окупанти завдали удару по с. Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих.
- О 10:42 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Даних про руйнування та постраждалих немає.
- Близько 11:50 в с. Вільхуватка Ізюмського району 44-річний чоловік підірвався на міні “Пелюстка”. Постраждалого з осколковим пораненням стопи госпіталізували.
- Близько 22:00 в результаті ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
- В результаті ворожого ракетного обстрілу по м. Харків, який стався 29 грудня, загинуло 3 людини. Впродовж дня до Обласної клінічної лікарні доставили 12 поранених. Станом на зараз у лікарні перебуває 8 пацієнтів, з них 2 – у важкому стані, 6 – стан легкий.