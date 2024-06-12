Суспільство

Зранку росіяни атакували Одещину балістикою 
12 Червня 2024 12:32
одеса, ракета
Ілюстративне фото / Getty Images

12 червня окупанти здійснили черговий удар балістичним озброєнням по території Одеської області.

Про це інформує пресслужба повітряного командування “Південь”.

“Російські окупаційні війська продовжують ракетний і авіаційний терор південних регіонів”, – йдеться у повідомленні.

Так, за даними військових, зранку 12 червня ворог атакував Одещину з території тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Крім того, минулої доби ввечері завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по Херсонщині.


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