Зранку росіяни атакували Одещину балістикою 

12 червня окупанти здійснили черговий удар балістичним озброєнням по території Одеської області.
Про це інформує пресслужба повітряного командування “Південь”.
“Російські окупаційні війська продовжують ракетний і авіаційний терор південних регіонів”, – йдеться у повідомленні.
Так, за даними військових, зранку 12 червня ворог атакував Одещину з території тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою “Іскандер-М”.
Крім того, минулої доби ввечері завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по Херсонщині.