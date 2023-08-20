Кримінал

Зранку російська армія обстріляла Куп’янськ: поранено цивільного

20 Серпня 2023 08:42
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хова

Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп’янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також надав зведення щодо обстрілів минулої доби.

Під ударами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

У м. Куп’янськ обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м’ясокомбінату.

Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп’янського району сталася пожежа на території лісництва.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства.

У с. Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.


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