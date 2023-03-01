Кримінал

Зранку окупанти обстріляли Чугуїв

1 Березня 2023 08:28
24
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хова, чугуїв

Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три «прильоти» по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що у Куп’янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де від поранень загинув чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.


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