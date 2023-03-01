Зранку окупанти обстріляли Чугуїв

Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три «прильоти» по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що у Куп’янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де від поранень загинув чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.