Кримінал

Зрадник, який підняв прапор рф над Вовчанськом, проведе 15 років за гратами

7 Червня 2023 12:10
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Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який працював на фсб та російську приватну військову компанію «Вагнер».

У вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільненому Вовчанську на Харківщині був затриманий 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько «Чиж».

Як повідомили в СБУ, після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником фсб та командиром підрозділу «вагнерівців». Кожен із них ставив зраднику різні завдання.

Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район.

Для цього «Чиж» організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. «Заходи» були замасковані під видачу «гумдопомоги» з рф.

Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста.

За даними відомства, «Чиж» брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади.

Також за вказівкою «вагнерівця» зрадник «вибивав» гроші з місцевих фермерів за «використання землі».

За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми – 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. – за можливість збирати врожай. У разі відмови – погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою.

Таким чином протягом березня «Чиж» відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн.


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