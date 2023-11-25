Спорт

“Зоря” вдруге програла “Маккабі”

25 Листопада 2023 20:13
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футбол

Луганська “Зоря” зазнала поразки у перенесеному матчі третього туру групового етапу Ліги конференцій проти ізраїльського “Маккабі” Тель-Авів.

Через ситуацію в Ізраїлі гру було перенесено з 26 жовтня на 25 листопада. Матч відбувся в сербському місті Бачка-Топола. Номінальні господарі здобули перемогу з рахунком 3:2.

Наприкінці першого тайму “Маккабі” повів у рахунку. Відразу після перерви ізраїльська команда подвоїла перевагу зусиллями Переца. На 60-й хвилині рахунок став розгромним: Перец скористався прострілом від партнера та оформив дубль.

Ближче до кінця гри “Зоря” відродила інтригу зусиллями Герреро та Горбача, проте врятувати нічию українській команді не вдалося.

Після цього поєдинку “Зоря” має в активі чотири очки і посідає третє місце у групі B. Наступну гру луганці проведуть проти лідера квартету “Гента” на виїзді 30 листопада.


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