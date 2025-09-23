Золотий м’яч-2025: володарем нагороди став француз Усман Дембеле

Вінгер “Парі Сен-Жермен” та збірної Франції Усман Дембеле став володарем Золотого м’яча-2025, який щороку вручає France Football. Церемонія відбулася 22 вересня.

Про це повідомляє видання Чемпіон.

Престижну індивідуальну нагороду від France Football Усману Дембеле вручив Роналдінью, володар трофея 2005 року.

У минулому сезоні Дембеле допоміг клубу “Пари Сен-Жермен” оформити требл та вперше у своїй історії здобути Лігу чемпіонів, де він був визнаний найкращим гравцем сезону. Також клуб дістався фіналу Клубного чемпіонату світу. На рахунку француза 33 голи та 14 результативних передач у 52 матчах.

Дембеле став шостим французьким футболістом, який отримав Золотий м’яч. До нього це робили Раймон Копа, Мішель Платіні, Жан-П’єр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема.

У підсумковому рейтингу друге місце посів Ламін Ямал, третім став півзахисник ПСЖ Вітінья, четвертим — нападник “Ліверпуля” Мохаммед Салах, а п’ятірку замкнув вінгер “Барселони” Рафінья.

Гравці ПСЖ пропустили церемонію через матч чемпіонату Франції проти “Марселя”. Сам Дембеле не був у заявці на гру через травму, тож зміг бути присутнім на нагородженні.

Минулого року трофей виграв півзахисник “Манчестер Сіті” Родрі, ставши першим іспанцем з 1960 року, який отримав Золотий м’яч. В історії українського футболу володарями нагороди були Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).