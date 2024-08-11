Економіка

Золоті медалі Олімпійських ігор коштують більше, ніж будь-коли в історії
11 Серпня 2024 16:10
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Золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року містять шість грамів золота / Фото Bloomberg

Ціна золотих олімпійських медалей на Іграх у Парижі цього року висока як ніколи, а сировина, з якої вони виготовлені, може коштувати близько 900 доларів за кожну, пише Bloomberg.

Медалі містять шість грамів золота, ціна на яке в середині липня злетіла до рекорду завдяки покупкам центральних банків, роздрібному інтересу в Китаї та очікуванням пом’якшення монетарної політики США. Цього року також значно зросли ціни на срібло, яке становить щонайменше 92,5% від ваги золотих медалей.

Навіть із поправкою на інфляцію вартість медалей залишається найвищою в історії, а олімпійці отримують зиск як від різкого зростання цін на злитки, так і від медалей дедалі більшого розміру.

На практиці олімпійці не прагнуть переплавляти або продавати свої медалі, які цього року також містять невеликий шматочок Ейфелевої вежі. Більш прибутковими є подарунки, які країни дарують своїм спортсменам-переможцям, включно з грошима (майже всі країни), звільненням від військової служби (Корея) та коровами (Індонезія). Карлос Юло, який минулого тижня став першим філіппінським спортсменом, який завоював золоту медаль, отримає повністю мебльовану квартиру і довічну можливість безкоштовно проходити колоноскопію.

Продані медалі можуть коштувати набагато більше, ніж їхня вартість металів, з яких вони виготовлені. Одна із золотих медалей Джессі Оуенса, завойована в Берліні 1936 року, коли він засудив спробу Адольфа Гітлера продемонструвати расову перевагу арійців, коштувала на аукціоні 2013 року майже 1,5 мільйона доларів.


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