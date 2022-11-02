Зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. українських військових – міноборони

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону, що зниклими безвісти зараз вважаються близько 7 тисяч українських військовослужбовців.

Маляр також закликала родичів та близьких зниклих безвісти не займатися їхніми пошуками через соцмережі.

За словами Маляр, розміщення у соцмережах фотографій людей у ​​військовій формі та їх особистих даних може лише нашкодити їм, якщо вони перебувають у полоні або вимушено ховаються на окупованих територіях та шукають способу повернутися додому.

“Якщо вже ведуться переговори про повернення, то привернення уваги до конкретної людини може або загальмувати ці переговори, або ускладнити їх”, – зазначила Маляр, яка радить у цьому питанні покладатися лише на державу, а дані про зниклих повідомляти в координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими.