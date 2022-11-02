Суспільство

Зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. українських військових – міноборони

2 Листопада 2022 20:26
35
війна

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону, що зниклими безвісти зараз вважаються близько 7 тисяч українських військовослужбовців.

Маляр також закликала родичів та близьких зниклих безвісти не займатися їхніми пошуками через соцмережі.

За словами Маляр, розміщення у соцмережах фотографій людей у ​​військовій формі та їх особистих даних може лише нашкодити їм, якщо вони перебувають у полоні або вимушено ховаються на окупованих територіях та шукають способу повернутися додому.

“Якщо вже ведуться переговори про повернення, то привернення уваги до конкретної людини може або загальмувати ці переговори, або ускладнити їх”, – зазначила Маляр, яка радить у цьому питанні покладатися лише на державу, а дані про зниклих повідомляти в координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
2 Листопада 2022 20:26
35

Зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. українських військових – міноборони

2 Листопада 2022 22:01
0

Камбоджійські сапери навчатимуть українських колег
2 Листопада 2022 19:17
47

США впевнені, що Пхеньян постачає Росії артилерійські снаряди
2 Листопада 2022 19:02
52

Окупаційна влада Херсонської області закрила переправи через Дніпро
2 Листопада 2022 18:34
100

Окупанти ведуть наступальні дії на трьох напрямках – Генштаб

Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

усі думки