Суспільство

Суди розглянули понад 300 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК, – Опендатабот
11 Жовтня 2024 21:33
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мобілізація
Ілюстративне фото / Вінницький ТЦК

Станом на початок жовтня суди розглянули щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК. Йдеться про період у 5 місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку.

З кожним місяцем справ більшає, проте у більшості випадків суд скасовує штрафи, повідомляє Опендатабот.

Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:

  • недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.
  • відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.
  • штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

“З початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку”, – додає Опендатабот.


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