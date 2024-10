Литовська армія отримала перші FPV-дрони влсного виробництва, які також передадуть і Україні

Збройні сили Литви отримали перші FPV-дрони влсного виробництва у кількості понад 2 тисячі одиниць. Також держава передасть 5 тисяч таких дронів на потреби Сил оборони України.

Про це повідомили у литовському Міноборони.

“Ми купуємо понад 2300 литовських дронів для наших власних Збройних сил, а також ми поставимо близько 5000 таких безпілотників Україні, що посилить і нашу, і українську оборону”, – йдеться у повідомленні оборонного відомства Литви

Today marks a significant milestone as @LTU_Army receives its first domestically purchased combat drones. We are acquiring over 2300 Lithuanian drones for our forces, also, we will deliver nearly 5000 of such drones to Ukraine, strengthening both our military & Ukraine’s defence. pic.twitter.com/Tegv9HD8jk