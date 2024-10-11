Суспільство

Литовська армія отримала перші FPV-дрони влсного виробництва, які також передадуть і Україні
11 Жовтня 2024 19:47
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допомога, Литва
FPV-дрон литовського виробництва / Фото: Міноборони Литви

Збройні сили Литви отримали перші FPV-дрони влсного виробництва у кількості понад 2 тисячі одиниць. Також держава передасть 5 тисяч таких дронів на потреби Сил оборони України.

Про це повідомили у литовському Міноборони.

“Ми купуємо понад 2300 литовських дронів для наших власних Збройних сил, а також ми поставимо близько 5000 таких безпілотників Україні, що посилить і нашу, і українську оборону”, – йдеться у повідомленні оборонного відомства Литви


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