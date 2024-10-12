Кримінал

Окупанти нанесли три удари по Запоріжжю
12 Жовтня 2024 08:43
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Запоріжжя
Троє людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю вночі 12 жовтня / Фото Нацполіція

У в період з 2:20 до 2:31 12 жовтня окупаційні війська нанесли три авіаудари (попередньо – КАБами) по території Запоріжжя. Про це повідомили в Національній поліції.

“Окупанти поцілили по об’єкту інфраструктури, приватному сектору і території кінного клубу. Наразі відомо про двох поранених громадян, серед них – 11-річна дитина”, – йдеться у повіомленні.

На місцях ворожих ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.


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