Окупанти нанесли три удари по Запоріжжю

У в період з 2:20 до 2:31 12 жовтня окупаційні війська нанесли три авіаудари (попередньо – КАБами) по території Запоріжжя. Про це повідомили в Національній поліції.

“Окупанти поцілили по об’єкту інфраструктури, приватному сектору і території кінного клубу. Наразі відомо про двох поранених громадян, серед них – 11-річна дитина”, – йдеться у повіомленні.

На місцях ворожих ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.