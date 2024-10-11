У ДСНС попереджають про значні дощі

Рятувальники попереджає про значні дощі у низці областей України 12 жовтня.
За даними Укргідрометцентру значні дощі очікуються у:
- Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській області — протягом дня;
- Київській, Одеській — вночі;
- Сумській, Полтавській, Херсонській області — вдень.
У Києві та Київській області вночі також очікується інтенсивний дощ.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, на заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10+15 градусів.
У східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода, +19+23 градуси.