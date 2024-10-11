Суспільство

У ДСНС попереджають про значні дощі
11 Жовтня 2024 21:48
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Сквер "Чайка" у Черкасах / Фото: Суспільне

Рятувальники попереджає про значні дощі у низці областей України 12 жовтня.

За даними Укргідрометцентру значні дощі очікуються у:

  • Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській області — протягом дня;
  • Київській, Одеській — вночі;
  • Сумській, Полтавській, Херсонській області — вдень.

У Києві та Київській області вночі також очікується інтенсивний дощ.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, на заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10+15 градусів.

У східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода, +19+23 градуси.


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