У ДСНС попереджають про значні дощі

Рятувальники попереджає про значні дощі у низці областей України 12 жовтня.

За даними Укргідрометцентру значні дощі очікуються у:

Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській області — протягом дня;

Київській, Одеській — вночі;

Сумській, Полтавській, Херсонській області — вдень.

У Києві та Київській області вночі також очікується інтенсивний дощ.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, на заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10+15 градусів.

У східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода, +19+23 градуси.