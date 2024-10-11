Міносвіти підтримало заборону спілкування російською на перервах у школі

Міністерство освіти і науки підтримало пропозицію депутатів про створення українськомовного середовища у закладах освіти – тобто обов’язок говорити українською не лише на заняттях, а й на перервах.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді.

“Що стосується законопроєкту, ініціативи Наталі Піпи, то Міністерство освіти законопроєкт із деякими зауваженнями підтримало”, – сказав Лісовий.

Він додав, що у будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, потрібно передбачити можливість рівноцінного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

“Це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії”, – дадов Лісовий.