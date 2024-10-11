Суспільство

В центрі Одеси чергуватиме муніципальна варта
11 Жовтня 2024 17:59
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вандалізм, одеса
Європейська площа в Одесі / Фото: Суспільне

В Одесі на Європейській площі встановлять вечірній мобільний пост муніципальної варти.

Таке рішення викликано останніми провокаціями у центрі міста, сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

“Останнім часом Одеса стала свідком декількох провокацій на Європейській площі. Тому мною прийнято це рішення… . Хочу наголосити на тому, що у нашому місті не буде провокацій і ми в змозі забезпечити це”, – повідомив Труханов.

7 жовтня в соціальних мережах поширилось відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред Європейської площі в Одесі з російським прапором та намагалась його повісити.

10 жовтня в Одесі затримали 23-річного жителя, якого підозрюють у нарузі над Державним Прапором України. Молодик підпалив прапорці на Європейській площі.


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